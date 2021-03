Sacchi a pelo davanti alla sede Pd | Santori e le Sardine minacciano l’occupazione

(Di sabato 6 marzo 2021) Siamo pronti a rimanere dentro al Nazareno finché non ci assicurano che le cose si fanno con le persone»

Le Sardine hanno infatti deciso di proseguire la manifestazione con tende e. Su Facebook, le sardine hanno sottolineato nelle scorse che quella in corso ' non è la crisi del Pd, è la ..."Facciamo parte del campo progressista, chiediamo che si apra una fase costituente" Davanti al Nazareno Mattia Santori e Jasmine Cristallo, mostrano tende e. Il presidio delle Sardine diventa infatti una mobilitazione permanente, che a quanto apprende AdnKronos durerà a oltranza. "Siamo stanchi di 125mila comunicati al giorno, noi facciamo ...Davanti al Nazareno Mattia Santori e Jasmine Cristallo, mostrano tende e sacchi a pelo. Il presidio delle Sardine diventa infatti una mobilitazione permanente, che a quanto apprende AdnKronos durerà a ...Adesso è caos. Grillo vuole fare il segretario, Mattia Santori torna in scena con i sacchi a pelo di fronte al Nazareno. Calenda critica le Sardine dopo aver criticato il Pd. Si salvi chi può ...