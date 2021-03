Ristori: 9,5 miliardi a fondo perduto ma solo per gennaio e febbraio (Di sabato 6 marzo 2021) Nelle bozze del decreto un fondo perduto per coprire fra il 10 e il 20% delle perdite subite nei primi due mesi 2021 dalle partite Iva fino a 5 milioni di fatturato. Ipotesi nuovo deficit con il Def Leggi su ilsole24ore (Di sabato 6 marzo 2021) Nelle bozze del decreto unper coprire fra il 10 e il 20% delle perdite subite nei primi due mesi 2021 dalle partite Iva fino a 5 milioni di fatturato. Ipotesi nuovo deficit con il Def

