Pd, Sardine verso il Nazareno: occupazione a oltranza (Di sabato 6 marzo 2021) A quanto apprende l'AdnKronos il presidio convocato per le 12 alla sede nazionale del Pd del Nazareno, deciso dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti, proseguirà a oltranza. Le Sardine, con alla testa Mattia Santori, hanno infatti deciso di proseguire la manifestazione con tende e sacchi a pelo. "Oggi si va al Nazareno a dire che le assemblee tra pochi non bastano più. Oggi andiamo a chiedere che inizi una nuova fase costituente: aperta, democratica, innovativa. Non per il Pd, non per le Sardine. Ma per tutti gli apolidi della politica", ha detto il leader delle Sardine, Mattia Santori, in un post su Facebook, illustrando l'iniziativa di oggi al Nazareno.

Ultime Notizie dalla rete : Sardine verso Bonaccini: "Zingaretti sbaglia a lasciare". Pd, nell'attesa, a Cuppi ... Zingaretti può non essere segretario, ma la sua idea di partito (con baricentro verso sinistra e 5 ... Un mare agitato in cui si sono tuffate le Sardine, annunciando per oggi un'occupazione simbolica ...

Zingaretti ed il PD: colpo di genio o gran pacco? Ora le strade sono verso un appoggio a Draghi e con una sana concorrenza contro il M5s , per ... senza figliocci di nessuno, come le sardine... Sartori, figlio di un sistema stracotto, non può ...

Bonaccini: «Zingaretti sbaglia a lasciare». Pd, nell’attesa, a Cuppi Il segretario dimissionario del Pd Nicola Zingaretti assieme al governatore Stefano Bonaccini (foto Lapresse/Paolone) A ventiquattr’ore dall’annuncio di Nicola Zingaretti, che ieri ha formalizzato le ...

