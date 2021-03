Patrick J Adams di Suits difende Meghan Markle dall’accusa di bullismo e si scaglia contro la Royal Family

Leggi su optimagazine

(Di sabato 6 marzo 2021)dinon ha dimenticato i trascorsi professionali connella storica serie di USA Network ed è intervenuto pubblicamente perrla dalle accuse dida parte di dipendenti di Buckingham Palace apparse sulla stampa inglese. Accuse che sono arrivate con un tempismo sospetto, poco prima della messa in onda dell’intervista di Harry ea Oprah Winfrey sulla CBS che si preannuncia foriera di rivelazioni sulla monarchia, in programma anche in Italia il 9 marzo. In una serie di tweet,diha condannato la famiglia reale per “aver promosso e amplificato” le accuse dila sua ex collega, ...