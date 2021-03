Paratici: 'Juve in corsa su tutto. Ronaldo sempre pronto' (Di sabato 6 marzo 2021) TORINO - Giorni delicati in casa Juve. Prima la Lazio, poi la sfida di Champions contro il Porto . Ai microfoni di Dazn, il responsabile dell'area tecnica bianconera, Fabio Paratici, ha commentato il ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 marzo 2021) TORINO - Giorni delicati in casa. Prima la Lazio, poi la sfida di Champions contro il Porto . Ai microfoni di Dazn, il responsabile dell'area tecnica bianconera, Fabio, ha commentato il ...

Advertising

UgoBaroni : RT @CorSport: #Paratici: '#Juve in corsa su tutto. #Ronaldo sempre pronto' ???? - GiuseppeBonif11 : @90ordnasselA Io resto sempre dell’Idea che l’hanno preso per toglierlo a noi .... Fortuna...... se prendevamo lui… - ErFijodena3 : RT @CorSport: #Paratici: '#Juve in corsa su tutto. #Ronaldo sempre pronto' ???? - CorSport : #Paratici: '#Juve in corsa su tutto. #Ronaldo sempre pronto' ???? - Fabius40884986 : Senza cr7 sta juve de merda è da 7 posto come diceva de noi er fotomodello Austini alias 5% 250Ml spesi Higuain e… -