Palestre, in piazza Piccapietra si pedala all’aperto: “Non vogliamo arrenderci” (Di sabato 6 marzo 2021) L’idea è quella di portare all’esterno le biciclette per fare “indoor cycling”, quello che i più chiamano spinning Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 6 marzo 2021) L’idea è quella di portare all’esterno le biciclette per fare “indoor cycling”, quello che i più chiamano spinning

Advertising

CaterinaDoglio : RT @GenovaOnline: Palestre, in piazza Piccapietra si pedala all’aperto: “Non vogliamo arrenderci” - Miti_Vigliero : RT @GenovaOnline: Palestre, in piazza Piccapietra si pedala all’aperto: “Non vogliamo arrenderci” - GenovaOnline : Palestre, in piazza Piccapietra si pedala all’aperto: “Non vogliamo arrenderci” - Vito_Cipolla : RT @adolfo_urso: Lo #sport è salute. Riaprire in sicurezza #palestre e #danza. Con gli operatori del settore manifestazione in Piazza del #… - ClaudiusPetroni : RT @adolfo_urso: Lo #sport è salute. Riaprire in sicurezza #palestre e #danza. Con gli operatori del settore manifestazione in Piazza del #… -