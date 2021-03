Omicidio Cerciello Rega: il pm chiede l’ergastolo per gli americani (Di sabato 6 marzo 2021) Il processo per l’Omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega: il pm chiede l’ergastolo per gli americani imputati nel delitto. Nella tarda mattinata di oggi, la procura di Roma ha chiesto due condanne all’ergastolo per uno degli omicidi che ha maggiormente sconvolto l’opinione pubblica italiana negli ultimi mesi. Si tratta del delitto del vicebrigadiere dei carabinieri L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 6 marzo 2021) Il processo per l’del carabiniere Mario: il pmper gliimputati nel delitto. Nella tarda mattinata di oggi, la procura di Roma ha chiesto due condanne alper uno degli omicidi che ha maggiormente sconvolto l’opinione pubblica italiana negli ultimi mesi. Si tratta del delitto del vicebrigadiere dei carabinieri L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

MediasetTgcom24 : Omicidio Cerciello, il pm di Roma chiede l'ergastolo per i due americani #cerciello - fanpage : OMICIDIO CERCIELLO - Chiesto l'ergastolo per i due giovani americani. - MazzaliVanna : RT @RaiNews: L'omicidio del carabiniere a Roma - SmorfiaDigitale : L omicidio del carabiniere Cerciello, l accusa chiede l ergastolo per Hjorth e L... - iolanda_pitti : RT @ClaudioDeglinn2: Buone notizie! Omicidio Cerciello, il pm chiede l'ergastolo per i due americani , più dettagli : -