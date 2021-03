Omicidio Cerciello Rega, chiesto l’ergastolo per i due imputati (Di sabato 6 marzo 2021) La Procura di Roma ha chiesto l’ergastolo per Finnegan Lee Elder e Cristian Gabriel Natale Hjorth, i due giovani americani accusati dell’Omicidio di Mario Cerciello Rega, vicebrigadiere dei carabinieri. La richiesta è stata formulata oggi, sabato 6 marzo 2021, dalla pm Maria Sabina Calabretta, che ha invocato anche l’isolamento diurno per i due imputati. Cerciello Rega fu ucciso nella notte fra il 25 e il 26 luglio 2019 nel centro di Roma con 11 coltellate. Elder e Hjorth furono arrestati il giorno successivo e hanno confessato l’Omicidio, avvenuto nell’ambito di un controllo anti-droga La ricostruzione dei fatti. “Gravi sono i fatti e grave è l’ingiustizia che è stata commessa contro un uomo buono, che stava lavorando”, ha detto la pm ... Leggi su tpi (Di sabato 6 marzo 2021) La Procura di Roma haper Finnegan Lee Elder e Cristian Gabriel Natale Hjorth, i due giovani americani accusati dell’di Mario, vicebrigadiere dei carabinieri. La richiesta è stata formulata oggi, sabato 6 marzo 2021, dalla pm Maria Sabina Calabretta, che ha invocato anche l’isolamento diurno per i duefu ucciso nella notte fra il 25 e il 26 luglio 2019 nel centro di Roma con 11 coltellate. Elder e Hjorth furono arrestati il giorno successivo e hanno confessato l’, avvenuto nell’ambito di un controllo anti-droga La ricostruzione dei fatti. “Gravi sono i fatti e grave è l’ingiustizia che è stata commessa contro un uomo buono, che stava lavorando”, ha detto la pm ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Omicidio Cerciello, il pm di Roma chiede l'ergastolo per i due americani #cerciello - dinoforitaly : RT @ClaudioDeglinn2: Buone notizie! Omicidio Cerciello, il pm chiede l'ergastolo per i due americani , più dettagli : - fanpage : OMICIDIO CERCIELLO - Chiesto l'ergastolo per i due giovani americani. - MazzaliVanna : RT @RaiNews: L'omicidio del carabiniere a Roma - SmorfiaDigitale : L omicidio del carabiniere Cerciello, l accusa chiede l ergastolo per Hjorth e L... -