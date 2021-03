Omicidio Cerciello, le ultime dal processo: la richiesta è pesantissima (Di sabato 6 marzo 2021) Si è conclusa la requisitoria del pm per Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, accusati dell’Omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega. Il sostituto procuratore Maria Sabina Calabretta ha concluso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 6 marzo 2021) Si è conclusa la requisitoria del pm per Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, accusati dell’del carabiniere MarioRega. Il sostituto procuratore Maria Sabina Calabretta ha concluso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : Omicidio Cerciello, il pm di Roma chiede l'ergastolo per i due americani #cerciello - LaStampa : Omicidio Cerciello Rega, il pm chiede l’ergastolo per Elder e Hjort - HuffPostItalia : Omicidio Cerciello, la procura chiede l'ergastolo per Elder e Hjorth - Valeriacredeche : RT @SecolodItalia1: Omicidio Cerciello, il pm chiede l’ergastolo per i due americani: disposti a tutto - PaoloIvanoCucce : RT @ilgiornale: La pm Calabretta ha chiesto l'ergastolo per i due killer del carabiniere Mario Cerciello Rega: 'Attacco sproporzionato e mi… -