Nuovo Dpcm Draghi, in vigore da oggi. Cosa cambia e cosa si può fare (Di sabato 6 marzo 2021) In vigore da oggi e fino al 6 aprile il Nuovo Dpcm anti-Covid. In mattinata riunione del Comitato operativo della Protezione civile, con Francesco Paolo Figliuolo . Da lunedì cambieranno i colori di alcune... Leggi su feedpress.me (Di sabato 6 marzo 2021) Indae fino al 6 aprile ilanti-Covid. In mattinata riunione del Comitato operativo della Protezione civile, con Francesco Paolo Figliuolo . Da lunedì cambieranno i colori di alcune...

Advertising

ItalyinLDN : ????Il nuovo #DPCM estende le restrizioni ai viaggi per ???? fino al 6 aprile. Possono viaggiare solo i residenti o pe… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha firmato il Dpcm sulle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da CO… - Palazzo_Chigi : Covid-19, la conferenza stampa del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie @msgelmini e del Ministro della… - vaniacavi : RT @RRobitt2011: Superfluo ribadire che si tratta in di un altro coacervo di disposizioni senza alcuna solida base scientifica. Dal punto d… - samataxi065551 : Oggi entra in vigore il nuovo #dpcm che sarà in vigore fino al 6 aprile. Vi ricordiamo che il servizio #taxi è ope… -