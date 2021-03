Mercato Inter, aggiornamenti sul futuro di Antonio Conte (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo essere stato a un passo dalla rottura la scorsa estate, il rapporto tra l'ad e l'allenatore è rinato , tanto che secondo la Gazzetta dello Sport Conte punta ad aprire un ciclo di vittorie in ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 6 marzo 2021) Dopo essere stato a un passo dalla rottura la scorsa estate, il rapporto tra l'ad e l'allenatore è rinato , tanto che secondo la Gazzetta dello Sportpunta ad aprire un ciclo di vittorie in ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Inter Mercato Inter, aggiornamenti sul futuro di Antonio Conte L' Inter continua a vincere, fa più punti della storica squadra di Mourinho che arrivò al Triplete, e vede sempre più vicino il traguardo finale dello scudetto . Sembra lontanissimo il problematico ...

La decisione di Conte non commuove i tifosi dell'Inter Una richiesta schietta di intervenire sul mercato per riuscire a competere per il titolo, richieste tutte esaurite tanto che l'Inter si è presentata ai nastri di stagione con il ruolo di favorita. ...

'Inter, Lukaku vale 150 milioni di euro?' Calciomercato.com Difesa, Hakimi, Barella e la LuLa: Conte-Inter, il progetto è ancora lungo CONTE-INTER, AVANTI ANCORA INSIEME: SI APRE UN CICLO >>> Sul mercato bisognerà intervenire per potenziare le seconde linee, ma il palazzo nerazzurro di Conte è ben costruito. Barella sarà il capitano ...

