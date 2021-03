L'odio on line (e non solo) che si scatena contro le donne (Di sabato 6 marzo 2021) Nel mondo il 73% delle giornaliste ha subito violenze online legate al proprio lavoro, lo dice UNESCO in un recente rapporto. In Italia, il 48,21% dei tweet riguardano messaggi di odio contro le donne. Leggi su giulia.globalist (Di sabato 6 marzo 2021) Nel mondo il 73% delle giornaliste ha subito violenze onlegate al proprio lavoro, lo dice UNESCO in un recente rapporto. In Italia, il 48,21% dei tweet riguardano messaggi dile

Agenzia_Ansa : Perquisizioni e sequestri nei confronti di un pensionato di Cagliari e di un 40enne del Viterbese, per le minacce a… - ardovig : RT @lmastrogiovanni: L’odio on line verso le donne, il patriarcato e l’ordine costituito | Marilù Mastrogiovanni #hatespeech @unescopr http… - lmastrogiovanni : L’odio on line verso le donne, il patriarcato e l’ordine costituito | Marilù Mastrogiovanni ?@AAzoulay? ?… - lmastrogiovanni : L’odio on line verso le donne, il patriarcato e l’ordine costituito | Marilù Mastrogiovanni #hatespeech @unescopr - illusionxclouds : QUANTO ODIO FARE IL LINE ART DIO SANTO -