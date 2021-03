LIVE Sci di fondo, 30 km donne Mondiali in DIRETTA: tra poco al via l’assalto al quarto oro di Therese Johaug (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:23 Temperature, e soprattutto meteo, migliori rispetto a quanto visto ieri, quando si è gareggiato sotto una neve non indifferente. 12:20 Dieci minuti al via. 12:15 Ricordiamo anche la presenza, domani, della 50 km maschile, sempre in classico: la gara conclusiva di tutto l’evento, forse anche la più incerta, certamente non facile da prevedere soprattutto dopo quanto visto in questi imprevedibili giorni dove tutto e il contrario di tutto è accaduto. 12:10 Se le big – Norvegia e Russia in particolare – hanno deciso di puntare ancora sui calibri pesanti, qualcuno, come gli Stati Uniti, preferisce in questo caso dar spazio alle giovani. Filosofie opposte per un Mondiale ormai vicino al termine. 12:05 Si tratta della gara per eccellenza di Therese Johaug, in cui già nel 2007 ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:23 Temperature, e soprattutto meteo, migliori rispetto a quanto visto ieri, quando si è gareggiato sotto una neve non indifferente. 12:20 Dieci minuti al via. 12:15 Ricordiamo anche la presenza, domani, della 50 km maschile, sempre in classico: la gara conclusiva di tutto l’evento, forse anche la più incerta, certamente non facile da prevedere soprattutto dopo quanto visto in questi imprevedibili giorni dove tutto e il contrario di tutto è accaduto. 12:10 Se le big – Norvegia e Russia in particolare – hanno deciso di puntare ancora sui calibri pesanti, qualcuno, come gli Stati Uniti, preferisce in questo caso dar spazio alle giovani. Filosofie opposte per un Mondiale ormai vicino al termine. 12:05 Si tratta della gara per eccellenza di, in cui già nel 2007 ...

