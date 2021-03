LIVE Sci alpino, Slalom Jasna in DIRETTA: Vlhova comanda davanti a Shiffrin, indietro Liensberger (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI SAALBACH DALLE 11.00 9.41 La norvegese Kristin Lysdahl fatica sin dal primo metro e perde già 59 centesimi in vetta. Il suo margine si fa ampio a 1.45, quindi 2.46. Finisce solamente ottava ed ultima a 3.50. Prova davvero disastrosa. 9.40 La svizzera Michelle Gisin parte bene con 18 centesimi di distacco, quindi si ritrova a 39 nel primo cambio di pendenza. Continua a perdere e non va oltre la quinta posizione a 1.29, alle spalle di Liensberger. 9.38 Mikaela Shiffrin parte con 4 centesimi di vantaggio su Vlhova in alto, quindi aumenta e si porta a 7. Dopo il muro scivola a 16 di distacco, quindi taglia il traguardo in seconda posizione a 27. 9.36 L’austriaca Katharina ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA MASCHILE DI SAALBACH DALLE 11.00 9.41 La norvegese Kristin Lysdahl fatica sin dal primo metro e perde già 59 centesimi in vetta. Il suo margine si fa ampio a 1.45, quindi 2.46. Finisce solamente ottava ed ultima a 3.50. Prova davvero disastrosa. 9.40 La svizzera Michelle Gisin parte bene con 18 centesimi di distacco, quindi si ritrova a 39 nel primo cambio di pendenza. Continua a perdere e non va oltre la quinta posizione a 1.29, alle spalle di. 9.38 Mikaelaparte con 4 centesimi di vantaggio suin alto, quindi aumenta e si porta a 7. Dopo il muro scivola a 16 di distacco, quindi taglia il traguardo in seconda posizione a 27. 9.36 L’austriaca Katharina ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ dello slalom speciale femminile #Jasna 2021 #FISAlpine - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Slalom Jasna in DIRETTA: Petra #Vlhova cerca punti pesanti per rincorrere Lara #GutBehrami - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Saalbach 6 marzo in DIRETTA: Dominik Paris punta alla vittoria - #alpino #Discesa… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 30 km donne Mondiali in DIRETTA. Therese Johaug per un nuovo assolo - #fondo #donne #Mondiali… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Saalbach 6 marzo in DIRETTA: Dominik Paris ci riprova, nebbia permettendo -