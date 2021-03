Juventus - Lazio | le formazioni ufficiali

(Di sabato 6 marzo 2021) Questa sera, alle 20.45, laospiterà all'Allianz Stadium la. I bianconeri, reduci dalla vittoria contro Lo Spezia, lotteranno per strappare i tre punti agli uomini di Inzaghi specie per ...

juventusfc : ????? Q?uale di questi cinque gol vi ha fatto esultare di più? #JuveLazio - juventusfc : MATCHDAY Tutto quello che c'è da sapere su #JuveLazio ?? - goal : 14' | Juventus 0-1 Lazio - JosephSayah16 : RT @juventusfc: ??LIVE! Il pre partita di #JuveLazio è su @JuventusTV ! - Pasky973 : La #Lazio può giocare tranquillamente a palla a volo. #arbitrimerda @SerieA avete rotto il cazzo. #juventus #JuveLazio -

Commenta per primo Stephan Lichtsteiner , ex terzino di, parla, come riporta Radiosei , in vista della sfida tra biancocelesti e bianconeri: 'La Supercoppa del 2013 a Roma: vincemmo 4 - 0, io segnai, esultai e i tifosi dellasi ...0 - 1 LIVE 14' Correa(4 - 4 - 2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi; Kulusevski, Morata. All. Pirlo(3 - 5 - 2)...Un svarione incredibile. Lo ha commesso Dejan Kulusevski dopo nemmeno un quarto d'ora del match contro la Lazio. Un errore di disattenzione e di valutazione capitato in una delle fasi più delicate ...Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del prepartita di Juventus-Lazio. Tante le tematiche affrontate dal dirigente bianconero. A pochi minuti dal fischio di inizio di ...