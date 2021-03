Iraq, le immagini dello storico viaggio di Papa Francesco (Di sabato 6 marzo 2021) «Basta violenze, estremismi, fazioni, intolleranze». Per la prima volta nella storia un Papa arriva in Iraq. Accade oggi, nel 2021, con Papa Francesco che il 5 marzo ha inaugurato il suo viaggio (il primo intrapreso dal pontefice dallo scoppio della pandemia) nel Paese martoriato dalle guerre. Un viaggio tanto atteso per quanto delicato. Leggi su vanityfair (Di sabato 6 marzo 2021) «Basta violenze, estremismi, fazioni, intolleranze». Per la prima volta nella storia un Papa arriva in Iraq. Accade oggi, nel 2021, con Papa Francesco che il 5 marzo ha inaugurato il suo viaggio (il primo intrapreso dal pontefice dallo scoppio della pandemia) nel Paese martoriato dalle guerre. Un viaggio tanto atteso per quanto delicato.

