Ibrahimovic | le parole del monologo che ha commosso tutti

Advertising

benedic7e : Comunque davvero il monologo di Ibrahimovic è stato uno dei migliori. In poche parole ha detto cose importanti, cos… - OnlyHipStarr : RT @Simona_Riccio: Zlatan Ibrahimovic a @SanremoRai dice parole importanti: se lui può sbagliare (poco) possiamo sbagliare tutti. Un grand… - _chiara_ferrero : RT @Simona_Riccio: Zlatan Ibrahimovic a @SanremoRai dice parole importanti: se lui può sbagliare (poco) possiamo sbagliare tutti. Un grand… - bisignanotweet : 'Il fallimento è una parte del successo''. Bastano poche parole per rendere questo @SanremoRai memorabile. Chapeau… - Simona_Riccio : Zlatan Ibrahimovic a @SanremoRai dice parole importanti: se lui può sbagliare (poco) possiamo sbagliare tutti. Un… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic parole

21.46 - Ospite Zlatan'Sono contento per come sia andata, c'è però un problema non mi piace il colore della tua giacca', queste ledel campione Zlatanal conduttore ...a Sanremo: ledel centravanti rossonero ospite fisso al festival della canzone italiana. Le sue...«Non so se a Ibrahimovic gli conviene invitarmi a casa sua, perché poi le ragazze, vengono da me» ha scherzato Achille Lauro ridacchiando durante la conferenza stampa del 6 ...Zlatan Ibrahimovic, ospite fisso del Festival di Sanremo, è intervenuto per comunicare la sua 'formazione' del Festival. Le sue parole ...