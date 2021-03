Ibrahimovic a Che Tempo Che Fa: sarà tra gli ospiti di domenica 7 marzo (Di sabato 6 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic ospite a Che Tempo Che Fa di domenica 7 marzo 2021. Dopo l’esperienza al Festival di Sanremo, l’attaccante rossonero sarà uno dei protagonisti della trasmissione di Rai Tre condotta da Fabio Fabio, con Luciana Litizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzulla, Nino Frassica, Ale e Franz. Il numero 11 del Milan non sarà l’unico ospite della serata: presenti anche Franco Locatelli (Presidente del Consiglio Superiore di Sanità), Carlo Cottarelli (collaboratore del Ministero per la Pubblica Amministrazione), Antonella Clerici e Michela Murgia. In studio anche il direttore de La Stampa Massimo Giannini e Concita De Gregorio, Orietta Berti ed Enzo Miccio, oltre a Roberto Saviano che si occuperà dell’approfondimento sull’attualità. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021) Zlatanospite a CheChe Fa di2021. Dopo l’esperienza al Festival di Sanremo, l’attaccante rossonerouno dei protagonisti della trasmissione di Rai Tre condotta da Fabio Fabio, con Luciana Litizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzulla, Nino Frassica, Ale e Franz. Il numero 11 del Milan nonl’unico ospite della serata: presenti anche Franco Locatelli (Presidente del Consiglio Superiore di Sanità), Carlo Cottarelli (collaboratore del Ministero per la Pubblica Amministrazione), Antonella Clerici e Michela Murgia. In studio anche il direttore de La Stampa Massimo Giannini e Concita De Gregorio, Orietta Berti ed Enzo Miccio, oltre a Roberto Saviano che si occuperà dell’approfondimento sull’attualità. SportFace.

