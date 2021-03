GF Vip, Guenda Goria rivela il suo dramma personale (Di domenica 7 marzo 2021) Tramite un post sulla sua pagina Instagram, l’ex concorrente del GF Vip Guenda Goria ha annunciato di avere una malattia. Tra i volti più amati della prima parte della quinta edizione del Grande Fratello Vip, c’è sicuramente Guenda Goria. Figlia di Maria Teresa Ruta, ha fatto parte del cast di Alfonso Signorini nella casa più spiata d’Italia. Poco fa, la showgirl ha fatto un annuncio shock tramite il suo profilo Instagram: ha una malattia di cui non ne sapeva nulla. “Il mese di marzo è dedicato ad una malattia che ho scoperto da poco e con la quale sto combattendo: l’Endometriosi. Tengo a condividere con tutti voi questa mia battaglia perché ho scoperto che tantissime donne ci soffrono” le sue parole, alle quali ha aggiunto: “Si tratta di una patologia poco discussa e che spesso viene sottovalutata“. Con ... Leggi su howtodofor (Di domenica 7 marzo 2021) Tramite un post sulla sua pagina Instagram, l’ex concorrente del GF Vipha annunciato di avere una malattia. Tra i volti più amati della prima parte della quinta edizione del Grande Fratello Vip, c’è sicuramente. Figlia di Maria Teresa Ruta, ha fatto parte del cast di Alfonso Signorini nella casa più spiata d’Italia. Poco fa, la showgirl ha fatto un annuncio shock tramite il suo profilo Instagram: ha una malattia di cui non ne sapeva nulla. “Il mese di marzo è dedicato ad una malattia che ho scoperto da poco e con la quale sto combattendo: l’Endometriosi. Tengo a condividere con tutti voi questa mia battaglia perché ho scoperto che tantissime donne ci soffrono” le sue parole, alle quali ha aggiunto: “Si tratta di una patologia poco discussa e che spesso viene sottovalutata“. Con ...

