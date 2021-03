Frosinone, scavalca il balcone e violenta una bimba sua vicina di casa: 48enne in carcere (Di sabato 6 marzo 2021) Frosinone, scavalca il balcone e violenta una bimba sua vicina di casa. Un quarantottenne è finito in carcere, ritenuto dal giudice responsabile di violenza sessuale aggravata su minore. Ha abusato di una bambina di undici anni, sua vicina di casa a Frosinone, scavalcando il balcone mentre i genitori erano assenti. Già ai domiciliari, ora dovrà scontare quattro anni di reclusione. Ha abusato di una bambina di undici anni sua vicina di casa, scavalcando il balcone e raggiungendola quando i genitori non c’erano. Un quarantottenne è finito in carcere dopo tre anni di processo, ritenuto ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 6 marzo 2021)ilunasuadi. Un quarantottenne è finito in, ritenuto dal giudice responsabile di violenza sessuale aggravata su minore. Ha abusato di una bambina di undici anni, suadindo ilmentre i genitori erano assenti. Già ai domiciliari, ora dovrà scontare quattro anni di reclusione. Ha abusato di una bambina di undici anni suadindo ile raggiungendola quando i genitori non c’erano. Un quarantottenne è finito indopo tre anni di processo, ritenuto ...

