Formazioni ufficiali Juve Lazio: le scelte degli allenatori (Di sabato 6 marzo 2021) Le Formazioni ufficiali di Juve Lazio match valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Juve-Lazio, match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/2021. JuveNTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Danilo, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi; Kulusevski, Morata. Allenatore: Pirlo. Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) Ledimatch valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/2021.NTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Danilo, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi; Kulusevski, Morata. Allenatore: Pirlo.(3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

DiMarzio : #SpeziaBenevento, le formazioni ufficiali - 11contro11 : #Juventus-#Lazio, le formazioni ufficiali: panchina per Ronaldo #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - fcin1908it : Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juventus-Lazio: Cristiano Ronaldo out - Solo_La_Lazio : ?? Le formazioni ufficiali di #JuventusLazio ?? Inzaghi lancia Marusic in difesa, Lulic e Fares esterni ? Niente Imm… - _SiGonfiaLaRete : Le formazioni ufficiali di #JuveLazio -