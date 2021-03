Disturbi spettro autistico: risultati con suramina (Di sabato 6 marzo 2021) Disturbi dello spettro autistico: risultati positivi da uno studio di fase 2 con una formulazione endovenosa di suramina Una formulazione endovenosa di suramina ha ridotto diversi sintomi fondamentali dei Disturbi dello spettro autistico (ASD, autism spectrum disorder) in uno studio di fase 2, secondo l’azienda produttrice, che ha rilasciato risultati di prima linea. «C’è un’enorme… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 6 marzo 2021)dellopositivi da uno studio di fase 2 con una formulazione endovenosa diUna formulazione endovenosa diha ridotto diversi sintomi fondamentali deidello(ASD, autism spectrum disorder) in uno studio di fase 2, secondo l’azienda produttrice, che ha rilasciatodi prima linea. «C’è un’enorme… L'articolo Corriere Nazionale.

AipesSora : La Regione Lazio con determinazione n.G02208 del 2 marzo 2021 ha approvato l’elenco degli idonei all’iscrizione nel… - marpion1 : Progetto fantastico, il primo cartone dedicato ai ragazzi con disturbi dello spettro autistico. CONDIVID #autismo… - peeyonkou : RT @fedesettetre: @valeriosordilli @bioccolo @maxgreco @Franciscktrue (Le videochiamate si sono dimostrate molto utili per chi soffre di di… - bulide3 : ADUC - Droghe - Notizia - USA - Cannabis terapeutica. Effetti positivi su disturbi dello spettro alcolico fetale… - Aethelflaed_ : @spikymusician @orchideaisalone Il fatto che una persona sia cis non c'entra col fatto che non sia normale riconosc… -