Decreto sostegno: stop alle cartelle esattoriali fino al 30 aprile, ma riparte la notifica (Di sabato 6 marzo 2021) Secondo la bozza del Decreto sostegno, le scadenze per i versamenti legati alle cartelle esattoriali sono sospesi fino al 30 aprile ma dal 1 marzo riparte la macchina della riscossione con la notifica dei nuovi atti. Le scadenze per i versamenti legati alle cartelle esattoriali sono sospesi fino al 30 aprile ma dal 1 marzo Leggi su 2anews (Di sabato 6 marzo 2021) Secondo la bozza del, le scadenze per i versamenti legatisono sospesial 30ma dal 1 marzola macchina della riscossione con ladei nuovi atti. Le scadenze per i versamenti legatisono sospesial 30ma dal 1 marzo

Advertising

petergomezblog : Il governo rinvia gli aiuti, stando alla bozza del decreto, fino ad aprile. Ristoratori e negozianti in attesa: “L’… - ItaliaViva : Provare ad estendere le tutele del lavoro dipendente anche al lavoro autonomo in momenti di particolare crisi, come… - al61101990 : Covid : Federalberghi Campania boccia decreto Sostegno - marieta99044909 : RT @sarabanda_: Ad inizio settimana verrà emanato un Decreto, nn so di che tipo, di circa 3mld tutto dedicato alla Sanità x il sostegno al… - LeoVolpicella : RT @Confcommercio: #DecretoSostegno: occorrono ristori adeguati e tempestivi. Superare il sistema dei codici ATECO, senza introdurre tetti… -