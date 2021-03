Coronavirus | il Cts chiede scuole chiuse e restrizioni più dure Nel Lazio arriva il certificato vaccinale

Leggi su open.online

(Di sabato 6 marzo 2021) ITALIA ANSA/Mourad Balti TouatiCts: «La situazione attuale rilockdown duro e la chiusura delle» Continua a mostrarsi preoccupato il Comito tecnico scientifico, che, dopo un’iniziale presa di distanza, si allinea alle posizioni del Consigliere del ministero della Salute Walter Ricciardi. Secondo gli esperti, la situazionein Italia è tanto seria che sarebbe il caso di tornare a pensare a un confinamento più duro in tutto il Paese. In alternativa, si potrebbe pensare di far scattare automaticamente la zona rossa nei territori in cui si superano i 250 contagi per 100 mila abitanti (possibilità che al momento è affidata all’arbitrarietà dei presidenti di Regione). Accanto a questo, il Cts si è espresso anche sulla scuola: la didattica in presenza va sospesa per evitare il diffondersi dei contagi. ...