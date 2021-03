Carabinieri, Porto San Giorgio saluta Marini e Verroca: 'Due colonne per la sicurezza nella nostra città' (Di sabato 6 marzo 2021) Porto SAN Giorgio - Oggi è l'ultimo giorno di lavoro del brigadiere Giuseppe Marini che, dopo oltre 30 anni di servizio nell'Arma dei Carabinieri nella città, va in pensione. Ai saluti anche il ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 6 marzo 2021)SAN- Oggi è l'ultimo giorno di lavoro del brigadiere Giuseppeche, dopo oltre 30 anni di servizio nell'Arma dei, va in pensione. Ai saluti anche il ...

Advertising

raffaelevitali : Porto San Giorgio saluta i 'suoi' @_Carabinieri_ . Verroca torna a casa, Marini in pensione dopo 30 anni.… - flrica : giuro che se trovo un camminatore lo faccio salire in macchina e lo porto alla prima stazione dei carabinieri in vi… - CronacheMc : CONTROLLI - Attività sospesa al locale della zona industriale di Civitanova dopo gli accertamenti di carabinieri. S… - LuigiLupo16 : Mo ha usato questi metodi vili e crudeli. Però per ottenere quel che vuole dovrebbe avere un contatto diretto con m… - Webmartetv : Siracusa | Perquisito dai carabinieri, 71enne trovato in possesso di un coltello a serramanico -… -