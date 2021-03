Bollo auto, Draghi cancella gli arretrati? (Di sabato 6 marzo 2021) Bollo auto, il governo Draghi potrebbe procedere con la cancellazione degli arretrati con uno stralcio delle cartelle da inserire nel decreto Sostegno. Il Bollo auto potrebbe essere cancellato con il decreto Sostegno che sarà approvato dal premier Mario Draghi. Per essere precisi si tratterebbe della cancellazione dei pagamenti arretrati. Bollo auto, il governo Draghi cancella gli arretrati? Ci muoviamo al momento nel campo delle ipotesi in attesa che il governo Draghi approvi e presenti il nuovo decreto Sostegno che, come noto, sostituisce il decreto Ristori. In base a quanto emerso, ma ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 marzo 2021), il governopotrebbe procedere con lazione deglicon uno stralcio delle cartelle da inserire nel decreto Sostegno. Ilpotrebbe essereto con il decreto Sostegno che sarà approvato dal premier Mario. Per essere precisi si tratterebbe dellazione dei pagamenti, il governogli? Ci muoviamo al momento nel campo delle ipotesi in attesa che il governoapprovi e presenti il nuovo decreto Sostegno che, come noto, sostituisce il decreto Ristori. In base a quanto emerso, ma ...

Advertising

fanpage : Mario Draghi cancella il bollo auto. Chi potrà beneficiarne. - SkyTG24 : Bollo auto, ipotesi cancellazione pagamenti arretrati: ecco cosa sappiamo - news_mondo_h24 : Bollo auto, Draghi cancella gli arretrati? - Majden3 : RT @PaoloMarani3: Io ho sempre pagato il bollo auto. Ora pare che i furbi che non lo fanno, molti assai più danarosi di me, saranno condona… - MariaStellabra : RT @PaoloMarani3: Io ho sempre pagato il bollo auto. Ora pare che i furbi che non lo fanno, molti assai più danarosi di me, saranno condona… -