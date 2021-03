Beatrice Venezi, un’occasione persa: “Chiamatemi direttore, non direttrice” (Di sabato 6 marzo 2021) Disinvolta, padrona del palco e talmente a suo agio da affiancare e aiutare Amadeus al momento della premiazione di Gaudiano, vincitore delle Nuove Proposte. Il debutto di Beatrice Venezi al Festival non avrebbe potuto essere migliore, se il giudizio si fermasse solo su un fattore estetico e superficiale. Ma siamo nel 2021 e da anni ormai si cerca di dare alle figure femminili della kermesse un ruolo più importante, si chiede che siano donne forti, dei modelli. E chi più di lei avrebbe potuto esserlo? Parliamo della più giovane direttrice d’orchestra italiana, donna in un mondo di uomini. Ma usiamo il condizionale, “avrebbe potuto”, perché quella di Beatrice Venezi in fondo ha il sapore di un’occasione persa, l’ennesima. Il motivo? Quando Amadeus sottolinea che lei ... Leggi su dilei (Di sabato 6 marzo 2021) Disinvolta, padrona del palco e talmente a suo agio da affiancare e aiutare Amadeus al momento della premiazione di Gaudiano, vincitore delle Nuove Proposte. Il debutto dial Festival non avrebbe potuto essere migliore, se il giudizio si fermasse solo su un fattore estetico e superficiale. Ma siamo nel 2021 e da anni ormai si cerca di dare alle figure femminili della kermesse un ruolo più importante, si chiede che siano donne forti, dei modelli. E chi più di lei avrebbe potuto esserlo? Parliamo della più giovaned’orchestra italiana, donna in un mondo di uomini. Ma usiamo il condizionale, “avrebbe potuto”, perché quella diin fondo ha il sapore di, l’ennesima. Il motivo? Quando Amadeus sottolinea che lei ...

