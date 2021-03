Assembramenti dei soliti irresponsabili sulle rive della Senna: a Parigi interviene la polizia (Di sabato 6 marzo 2021) Quando si dice che tutto il mondo è paese, non si dice quasi mai una fesseria. Nonostante la situazione drammatica per la pandemia che ha colpito la Francia al pari di tanti altri diversi paesi ... Leggi su globalist (Di sabato 6 marzo 2021) Quando si dice che tutto il mondo è paese, non si dice quasi mai una fesseria. Nonostante la situazione drammatica per la pandemia che ha colpito la Francia al pari di tanti altri diversi paesi ...

Advertising

fanpage : Nonostante l’impennata dei contagi e dei ricoveri, molte persone si sono ritrovate per l’aperitivo nella zona dei N… - borghi_claudio : @raff_federico19 Niente so del virus ma so leggere un grafico. Se gli assembramenti ci sono da Maggio??… - globalistIT : - MisSunshine___ : Visti gli assembramenti dei precedenti weekend da quando siamo in zona gialla, il sindaco di Agrigento ha deciso di… - FederikaVitale : Covid-19 e assembramenti: cosa sappiamo dei contagi all’aperto -

Ultime Notizie dalla rete : Assembramenti dei Covid, nuova proroga per rinnovo patente e revisione auto ... così che in un periodo di emergenza come quello del Covid non saranno presenti assembramenti agli ... In questo modo vengono riempiti dei periodi lasciati scoperti dalle precedenti proroghe come quelli ...

Assembramenti dei soliti irresponsabili sulle rive della Senna: a Parigi interviene la polizia Per prevenire gli assembramenti, le autorità avevano vietato ieri il consumo di alcool sulle banchine. Circa 4400 poliziotti sono stati mobilitati questo fine settimana a Parigi per garantire il ...

Assembramenti e Covid party: interrotta festa caraibica. Chiuse le piazze della movida RomaToday Milano i Carabinieri sventano rissa davanti al Politecnico Venerdì sera 5 Marzo, a seguito di continui schiamazzi e consistenti assembramenti segnalati da diversi residenti della zona, i Carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte, coadiuvati da quelli ...

Folla di ragazzi per l'ultimo spritz in centro L'ultimo spritz prima della zona arancione. Tutto esaurito nei bar e nei caffè del centro storico, a due giorni dal cambio di colore del Veneto. Ragazzi e ragazze si sono concessi una lunga giornata i ...

... così che in un periodo di emergenza come quello del Covid non saranno presentiagli ... In questo modo vengono riempitiperiodi lasciati scoperti dalle precedenti proroghe come quelli ...Per prevenire gli, le autorità avevano vietato ieri il consumo di alcool sulle banchine. Circa 4400 poliziotti sono stati mobilitati questo fine settimana a Parigi per garantire il ...Venerdì sera 5 Marzo, a seguito di continui schiamazzi e consistenti assembramenti segnalati da diversi residenti della zona, i Carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte, coadiuvati da quelli ...L'ultimo spritz prima della zona arancione. Tutto esaurito nei bar e nei caffè del centro storico, a due giorni dal cambio di colore del Veneto. Ragazzi e ragazze si sono concessi una lunga giornata i ...