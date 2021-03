Arcivescovo davanti carcere, flash-mob contro violenza su donne (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – flash mob, alle ore 15, nel piazzale antistante la casa circondariale di Salerno. La ‘festa della donna’ chiama l’Arcivescovo Andrea Bellandi (che raccoglie) nei pressi di un luogo-simbolo della violenza ma – in uno – anche della rieducazione finalizzata all’integrazione sociale. Voluta dalla instancabile direttrice della casa circondariale Rita Romano, l’iniziativa ‘da donna a donna – Ricuciamo i legami’, patrocinata dal Comune di Salerno, ha il merito di riportare l’attenzione su uno degli aspetti peculiari nella gestione della sezione femminile. Proprio l’arte del cucito è tra le attività in cui le detenute sono impegnate. Producono mascherine-fashion su cui imprimono il loro anelito di libertà. Perché, quando usciranno, potranno trovare un mondo un po’ migliore. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –mob, alle ore 15, nel piazzale antistante la casa circondariale di Salerno. La ‘festa della donna’ chiama l’Andrea Bellandi (che raccoglie) nei pressi di un luogo-simbolo dellama – in uno – anche della rieducazione finalizzata all’integrazione sociale. Voluta dalla instancabile direttrice della casa circondariale Rita Romano, l’iniziativa ‘da donna a donna – Ricuciamo i legami’, patrocinata dal Comune di Salerno, ha il merito di riportare l’attenzione su uno degli aspetti peculiari nella gestione della sezione femminile. Proprio l’arte del cucito è tra le attività in cui le detenute sono impegnate. Producono mascherine-fashion su cui imprimono il loro anelito di libertà. Perché, quando usciranno, potranno trovare un mondo un po’ migliore. ...

Advertising

Ansa_Piemonte : Covid: messa Sabato Santo in diretta tv davanti Sindone. Arcivescovo Nosiglia, segno speranza in questi tempi torme… - giornaleradiofm : Covid: messa Sabato Santo in diretta tv davanti Sindone: (ANSA) - TORINO, 03 MAR - L'arcivescovo di Torino, monsign… - granpinoo : RT @repubblica: Myanmar, quella suora in ginocchio davanti alla violenza della polizia: Il cardinale Charles Bo, arcivescovo di Yangon, ha… - serenel14278447 : RT @repubblica: Myanmar, quella suora in ginocchio davanti alla violenza della polizia: Il cardinale Charles Bo, arcivescovo di Yangon, ha… - edavid57edavid : RT @repubblica: Myanmar, quella suora in ginocchio davanti alla violenza della polizia: Il cardinale Charles Bo, arcivescovo di Yangon, ha… -