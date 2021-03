Amici 2021 | il meglio e il peggio della settimana dall’1 al 7 marzo

(Di sabato 6 marzo 2021)intensa e turbolenta per tutti gli allieviscuola di. Per i cantanti, è l’oraverità: le varie classifiche stilate svelano l’indice di gradimento dei loro brani e delle loro esibizioni. Al contempo, i ballerini si sottopongono a una prova d’improvvisazione con il celebre coreografo David Parsons. Il prof Zerbi lancia una proposta alle sue colleghe, che mette a rischio la felpa dorata degli ultimi classificati., la classifica di J-AX Dopo la puntata di sabato 27 febbraio, in cui anche gli alunni sanzionati dal provvedimento disciplinare vengono riammessi nella scuola, i cantanti affrontano una nuova prova con un giudice speciale: J-AX. Nella puntata del 2, Maria invita gli allievi di canto, uno ad uno, ...

Advertising

MarioManca : La risposta di Stefania è ineccepibile. L'osservazione di Signorini sul fatto che le donne scelgano di fidarsi degl… - RaiRadio2 : «Appena scesa dal palco iniziano ad arrivare i messaggini degli amici… è bello leggerli!» @NaliOfficial nel backst… - Ary1797 : RT @AmiciUfficiale: Avete sentito? È uscita la ristampa di “Amici Bro” e acquistandola avrete la possibilità di partecipare al Meet & Greet… - maricaslm : RT @AmiciUfficiale: Avete sentito? È uscita la ristampa di “Amici Bro” e acquistandola avrete la possibilità di partecipare al Meet & Greet… - CARLOTT601 : RT @AmiciUfficiale: Avete sentito? È uscita la ristampa di “Amici Bro” e acquistandola avrete la possibilità di partecipare al Meet & Greet… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici 2021

Irama è tra i Big di Sanremoma il pubblico ricorda bene il suo percorso addi Maria De Filippi, da cui è poi uscito vincitore, ma anche la sua storia d'amore con Giulia De Lellis. Storia decisamente archiviata ormai, ...In vista del serale, tra i due insegnanti di, gli scontri non si placano. La Pettinelli, poi, sorprende Zerbi complimentandosi con Leonardo per l'inedito Orione (aggiornamento di Stella ...Alfonso Signorini, Fulvio Abbate lo attacca a Tv Talk: "Ha messo un veto su questa ospitata" La quinta edizione del Grande Fratello Vip è finita lo scorso ...Cosa succederà nel daytime della prossima settimana e cosa non è andato in onda oggi: la decisione di Giuliano Peparini sui ballerini ...