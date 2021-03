Zingaretti: “Se ero io il problema, mi sono tolto di mezzo. Dimissioni rigettate? Non è previsto” (Di venerdì 5 marzo 2021) “Se era maturata l’idea che il problema potessi essere io, ho tolto a tutti questo problema, facendo un passo di lato”. Lo ha detto il segretario dimissionario del Pd Nicola Zingaretti, partecipando all’inaugurazione del Playground di Torre Gaia, a Roma. Leggi anche: Il virus dentro il Pd (di Giulio Gambino) “Dico grazie a tutte a tutti che mi stanno scrivendo da ieri sera. Nei prossimi giorni andrò a fare la tessera del Partito Democratico, perché ancora non l’avevo fatta e perché rimango convinto che il Pd, la grande forza popolare, possa garantire a questo paese il buon governo. Io sono per un partito popolare contro il populismo, un populismo che i problemi delle persone li cavalca e noi siamo quelli che li dobbiamo risolvere”, ha detto Zingaretti alla folta platea di ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 marzo 2021) “Se era maturata l’idea che ilpotessi essere io, hoa tutti questo, facendo un passo di lato”. Lo ha detto il segretario dimissionario del Pd Nicola, partecipando all’inaugurazione del Playground di Torre Gaia, a Roma. Leggi anche: Il virus dentro il Pd (di Giulio Gambino) “Dico grazie a tutte a tutti che mi stanno scrivendo da ieri sera. Nei prossimi giorni andrò a fare la tessera del Partito Democratico, perché ancora non l’avevo fatta e perché rimango convinto che il Pd, la grande forza popolare, possa garantire a questo paese il buon governo. Ioper un partito popolare contro il populismo, un populismo che i problemi delle persone li cavalca e noi siamo quelli che li dobbiamo risolvere”, ha dettoalla folta platea di ...

