Tutte le Regioni che rischiano di diventare rosse da lunedì (Di venerdì 5 marzo 2021) Quali sono le Regioni che rischiano di diventare rosse a partire da lunedì 8 marzo 2021. La situazione emergenza Coronavirus in Italia, per rimanere in tema colori, non è rosea. Anzi. Purtroppo i numeri dei contagi aumentano per via delle varianti e oggi, venerdì, si attendono le nuove considerazioni da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 5 marzo 2021) Quali sono lechedia partire da8 marzo 2021. La situazione emergenza Coronavirus in Italia, per rimanere in tema colori, non è rosea. Anzi. Purtroppo i numeri dei contagi aumentano per via delle varianti e oggi, venerdì, si attendono le nuove considerazioni da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

msgelmini : La campagna vaccinale va accelerata senza disparità territoriale. Serve un quadro d'insieme e va costruito con il c… - petergomezblog : Covid, Speranza: “Curva dei contagi risale in maniera significativa in tutte le regioni. Le prossime settimane non… - TgLa7 : #Speranza: curva contagi sta risalendo in modo significativo. Da tutte le regioni nell'ultima settimana segni di risalita #COVID19 - mfoolsjam : @Hazydavey38 Io continuo a non capire dove siano tutte queste dosi di vaccino stoccate e non consegnate alle region… - lauranaka : 1/#Istat: 'Bilancio della prima fase dell'epidemia, in termini di eccesso di decessi per il complesso delle cause,… -