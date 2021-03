Taiwan, Cina: contrasto a qualsiasi attività separatista (Di venerdì 5 marzo 2021) La Cina scoraggerà ogni attività separatista alla ricerca dell'indipendenza di Taiwan', impegnandosi, allo stesso tempo, a promuovere le relazioni pacifiche e la 'riunificazione'. Lo ha detto Il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 5 marzo 2021) Lascoraggerà ognialla ricerca dell'indipendenza di', impegnandosi, allo stesso tempo, a promuovere le relazioni pacifiche e la 'riunificazione'. Lo ha detto Il ...

Commissione sanitaria nazionale: in tutta la Cina continentale 9 nuovi casi di contagio Nell'arco delle 24 ore di giovedì 4 marzo sono stati segnalati sull'intero territorio nazionale ad eccezione di Taiwan, Hong Kong e Macao 9 nuovi casi di contagio da Covid - 19, tutti importati dall'estero (6 a Shanghai, 1 a Tianjin, 1 nello Hunan, 1 nel Guangdong). Sono stati registrati inoltre 2 nuovi casi di ...

Asia-Pacifico: gli Usa realizzeranno una rete di sistemi missilistici per contenere la Cina Gli Stati Uniti intendono rafforzare il loro deterrente balistico convenzionale contro la Cina, installando una rete di batterie di ...

