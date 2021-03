Sprint maschile Nove Mesto 2021 biathlon | start list | pettorali di partenza e italiani in gara

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 marzo 2021) Tutto pronto per ladi, in Slovacchia, valido per la Coppa del Mondo di. Di seguito ladell’evento, ididi tutti gli atleti e gliin. Pettorale numero 16 per Dominik Windisch. A seguire Thomas Bormolini con il numero 44, Lukas Hofer con il 49, Didier Bionaz con l’83 e Tommaso Giacomel con il numero 102. 1 PONSILUOMA Martin SWE 2 NELIN Jesper SWE 3 LOGINOV Alexander RUS 4 GOW Christian CAN 5 JACQUELIN Emilien FRA 6 LEITNER Felix AUT 7 DOLL Benedikt GER 8 DOVZAN Miha SLO 9 GUZIK Grzegorz POL 10 PEIFFER Arnd GER 11 TSYMBAL Bogdan UKR 12 yr BOE Johannes Thingnes NOR 13 KOBONOKI Tsukasa JPN 14 SMOLSKI ...