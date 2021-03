Snyder Cut | ecco i teaser dedicato a Batman!

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 5 marzo 2021)Cut. Nel 2017, il film Justice League diretto da Zackesce in tutto il mondo dividendo pubblico e critica. Il prodotto finito non era quello desiderato perchéha dovuto abbandonare il set per colpa di un lutto familiare e il progetto fu affidato alle mani di Joss Whedon. Cosa ha pensato di fare Zack? Non essendo convinto di quel progetto, ha deciso di realizzare la suaCut l’idea ha preso sempre più forma, fino diventare una certezza. Dopo i due trailer usciti nel 2020, è stato pubblicato il trailer finale di Justice League: TheCut. Come sarà realizzato laCut? laCut sarà divisa in sei capitoli e uscirà il 18 marzo in digitale anche in Italia. Per praticità, li riportiamo ancora una ...