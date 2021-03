Simona Ventura positiva al Coronavirus: non potrà partecipare alla finale di Sanremo 2021 (Di venerdì 5 marzo 2021) Simona Ventura è risultata positiva al Covid, la conduttrice doveva partecipare alla serata finale del Festival di Sanremo: le parole di Amedeus. Sanremo 2021, Simona Ventura positiva al Covid (screenshot da Instagram)Ancora altri imprevisti per questo Sanremo 2021: la conduttrice tv Simona Ventura, attesa sul palco dell’Ariston domani per il gran finale, è risultata positiva al test del Covid. Ad annunciarlo è stato il direttore artistico di Sanremo Amadeus nel corso di una conferenza stampa. Purtroppo questo è un anno particolare e nonostante le tante precauzioni che ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 5 marzo 2021)è risultataal Covid, la conduttrice dovevaseratadel Festival di: le parole di Amedeus.al Covid (screenshot da Instagram)Ancora altri imprevisti per questo: la conduttrice tv, attesa sul palco dell’Ariston domani per il gran, è risultataal test del Covid. Ad annunciarlo è stato il direttore artistico diAmadeus nel corso di una conferenza stampa. Purtroppo questo è un anno particolare e nonostante le tante precauzioni che ...

