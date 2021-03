Sci, discesa di Saalbach cancellata, Paris: "Giusto così" (Di venerdì 5 marzo 2021) Saalbach, 5 marzo 2021 " Cattive condizioni meteo questa mattina a Saalbach dove era in programma la prima discesa libera dell'intenso weekend austriaco. Gara interrotta dopo pochi sciatori a causa ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021), 5 marzo 2021 " Cattive condizioni meteo questa mattina adove era in programma la primalibera dell'intenso weekend austriaco. Gara interrotta dopo pochi sciatori a causa ...

mountainblogit : CdM Sci alpino: cancellata la discesa a Saalbach. L’azzurro Paris guidava la classifica - infoitsport : Sci, cdm: la nebbia beffa Paris. Annullata la discesa di Saalbach, l'azzurro era in testa - lillydessi : LIVE Sci alpino, Discesa Saalbach 2021 in DIRETTA: Paris era in testa, poi vince la nebbia - OA Sport… - repubblica : Sci, cdm: la nebbia beffa Paris. Annullata la discesa di Saalbach, l'azzurro era in testa: Dopo che erano entrati i… - infoitsport : Sci alpino, beffa per Dominik Paris: cancellata la discesa di Saalbach quando era al comando -