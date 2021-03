Sanremo, Ibrahimovic chiede un passaggio in moto | video (Di venerdì 5 marzo 2021) Anche se in ritardo, Ibra ha percorso sessanta chilometri in moto per raggiungere Sanremo. Era rimasto bloccato a causa di un incidente stradale che l'ha tenuto fermo per tre ore in macchina. Zlatan Ibrahimovic, arrivato in ritardo alla terza puntata del Festival, ha raccontato ad Amadeus: "A quel punto ho chiesto all'autista di farmi scendere, ho fermato un motociclista e gli ho chiesto di accompagnarmi a Sanremo. Per fortuna era milanista! Ho fatto 60 km in moto per salvare il mio Festival e alla fine ho scoperto che per il motociclista era la prima volta in autostrada". Guarda tutti i video punizione traversa Ibrahimovic Mls video None Ibrahimovic: grave infortunio al ginocchio ... Leggi su panorama (Di venerdì 5 marzo 2021) Anche se in ritardo, Ibra ha percorso sessanta chilometri inper raggiungere. Era rimasto bloccato a causa di un incidente stradale che l'ha tenuto fermo per tre ore in macchina. Zlatan, arrivato in ritardo alla terza puntata del Festival, ha raccontato ad Amadeus: "A quel punto ho chiesto all'autista di farmi scendere, ho fermato unciclista e gli ho chiesto di accompagnarmi a. Per fortuna era milanista! Ho fatto 60 km inper salvare il mio Festival e alla fine ho scoperto che per ilciclista era la prima volta in autostrada". Guarda tutti ipunizione traversaMlsNone: grave infortunio al ginocchio ...

