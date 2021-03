Sanremo: Ibrahimovic chiede un passaggio a un motociclista per raggiungere Sanremo (Di venerdì 5 marzo 2021) Ibra arriva in moto. Poi lo show con Miha: «È forte, io di più» Gazzetta dello Sport, pagina 10, di Stefano Cantalupi. Se Zlatan non va dal Festival, il Festival va da Zlatan». Non è andata proprio così, ieri, nell’ennesima serata surreale di un Sanremo che quest’anno non ha niente di normale. È stato Ibrahimovic a dover raggiungere l’Ariston, ovviamente, ma l’ha fatto in mezzo a mille difficoltà. In un modo imprevisto e imprevedibile, che ricorda quei film d’azione che gli piacciono tanto: la sua carriera da attore, forse, è già iniziata. E se la vicenda è stata un po’ romanzata, beh, ha avuto la sua resa. I fatti: Ibra ha trovato un mega-incidente trovato sulla via per la riviera, dopo aver lasciato Milanello alle 14.53. Un ingorgo in autostrada, lui che si presenta sul palco solo alle 23. Prima di quell’ora, solo ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 5 marzo 2021) Ibra arriva in moto. Poi lo show con Miha: «È forte, io di più» Gazzetta dello Sport, pagina 10, di Stefano Cantalupi. Se Zlatan non va dal Festival, il Festival va da Zlatan». Non è andata proprio così, ieri, nell’ennesima serata surreale di unche quest’anno non ha niente di normale. È statoa doverl’Ariston, ovviamente, ma l’ha fatto in mezzo a mille difficoltà. In un modo imprevisto e imprevedibile, che ricorda quei film d’azione che gli piacciono tanto: la sua carriera da attore, forse, è già iniziata. E se la vicenda è stata un po’ romanzata, beh, ha avuto la sua resa. I fatti: Ibra ha trovato un mega-incidente trovato sulla via per la riviera, dopo aver lasciato Milanello alle 14.53. Un ingorgo in autostrada, lui che si presenta sul palco solo alle 23. Prima di quell’ora, solo ...

