Sanremo 2021, il ritorno (in grande stile) di Mahmood (Di sabato 6 marzo 2021) Quando Mahmood, nel 2019, è stato proclamato vincitore di Sanremo, in Italia è montato un caso. Avrebbe dovuto vincere Ultimo, si è detto allora. Alessandro Mahmoud, di cui Amadeus ha cercato di raccontare, con poche parole, i successi straordinari, è tornato sul palcoscenico dell’Ariston con un medley delle sue canzoni più famose. Rapide, Inuyasha, Barrio, Calipso. Poi, Soldi. Mahmood ha ripercorso in sei minuti la carriera degli ultimi ventiquattro mesi. Ha cantato, ballato, quella timbrica che Twitter ha definito «d’oro». Leggi su vanityfair (Di sabato 6 marzo 2021) Quando Mahmood, nel 2019, è stato proclamato vincitore di Sanremo, in Italia è montato un caso. Avrebbe dovuto vincere Ultimo, si è detto allora. Alessandro Mahmoud, di cui Amadeus ha cercato di raccontare, con poche parole, i successi straordinari, è tornato sul palcoscenico dell’Ariston con un medley delle sue canzoni più famose. Rapide, Inuyasha, Barrio, Calipso. Poi, Soldi. Mahmood ha ripercorso in sei minuti la carriera degli ultimi ventiquattro mesi. Ha cantato, ballato, quella timbrica che Twitter ha definito «d’oro».

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - vickythebug : si può rivotare amici forza #gaiagozzi - TommasoChimenti : RT @tempoweb: #orietta Berti con i #Naziskin fa impazzire i #social E i Maneskin la perdonano -