Rt in Italia sale a 1,06. Scenario della pandemia in peggioramento (Di venerdì 5 marzo 2021) Da 0,99 a 1,06. L'Rt nazionale medio, l'indice di trasmissibilità del virus, subisce un'impennata considerevole e lo Scenario epidemiologico si fa più preoccupante. Aumenta l'occupazione dei posti nelle terapie intensive e sulla curva pesa sempre di più l'incidenza delle varianti. La inglese, già diventata prevalente, che nelle previsioni degli studiosi a breve sarà sostituita dalla brasiliana, ancora più contagiosa. La Cabina di regia, riunita come ogni venerdì per le valutazioni sull'andamento dei contagi, da affidare poi al report settimanale, ha rilevato il valore dell'incidenza Rt sulla base delle analisi dei dati aggiornati e certifica "una notevole accelerazione dell'epidemia". Prevedendo anche un incremento dell'incidenza nazionale del virus (ossia il numero dei contagiati per 100.000 abitanti). Oggi sfiora i 200: per gli scienziati e i tecnici "in pochi ...

