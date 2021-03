SecolodItalia1 : Rai1, è crisi: Sanremo, nuovo flop di ascolti. Tre milioni di spettatori in fuga dal Festival… - giulyart : Bella la sensibilità della riapertura dei teatri e della crisi sofferta #Rai1 #Sanremo2021 - borraccino_ : #SolitiIgnoti Special: Chi è il parente misterioso degli ascolti di #Sanremo2021? -pandemia -Juve -poltrone senza… - borraccino_ : #IlCantanteMascherato guadagna tre punti rispetto alla semifinale e si porta su 4,3 milioni e il 20,7%, praticament… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai1 crisi

Il Secolo d'Italia

Per ladi Sanremo 2021 però non si può certo dare la colpa ai palloncini. Vediamo i motivi ... c'è da domandarsi quanti del pubblico agée diconoscano Fulminacci. O Coma_Cose. O la stessa ...... la media più alta dall'ormai lontano 2005, quando Paolo Bonolis aveva garantito aun secco 54,10% di share. Senza dimenticare, però, gli anni di "" sanremese, come quando, nel 2011, la ...Un posto al sole, nuova crisi tra Patrizio e Rossella?. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!Il talk in programma stamane dalle 11.30 alle 13 è promosso dalla Casa di Cura Santa Famiglia di Roma e vuole sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza di intervenire adesso ...