Sono state numerose le rivalitĂ sportive roventi della storia. Tra queste non possiamo non citare quella tra Valentino Rossi e Marc Marquez. I due fuoriclasse, infatti, si sono sfidati in pista per diversi anni, con i fatti del 2015 che hanno lasciato uno strappo davvero netto tra i due. Letteralmente insanabile. Momenti che ogni appassionato di MotoGP non può dimenticare, con lo spagnolo che fece di tutto per non far vincere il decimo titolo iridato al “grande nemico”. Sono passati 10 anni e, come spesso capita, ciclicamente torna in auge questo argomento. L’ultimo in ordine di tempo a tirare in ballo la questione è stato proprio il Cabroncito, che sta vincendo in carrozza il titolo in questa edizione della classe regina. 🔗 Leggi su Oasport.it

Marc Marquez su Valentino Rossi: "Fare pace? Non dipende solo da me…"