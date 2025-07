FOTO Piazza Cavour via le recinzioni | lungomare verso la bonifica

Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue la liberazione del lungomare di Salerno. Da questa mattina è iniziata la rimozione anche dai new jersey che delimitano le due aree del cartiere, dove naufragata l’ipotesi di realizzare dei box sotterranei per una diatriba tra impresa e  Comune di Salerno sulla proprietà dei binari sottostanti, per anni la zona è rimasta recintata senza nessuna possibilità di usufruirne. Passo dopo passo, il Comune però sta rientrando in possesso dell’aria e pur restando in atto la vicenda giudiziaria che dovrà dire chi ha ragione tra l’impresa e l’amministrazione comunale, si sta in qualche modo procedendo alla liberazione del tratto di strada che interrompe la passeggiata sul lungomare e rappresenta un’immagine di degrado per la piazza situata nel cuore della città , proprio di fronte alla sede dell’amministrazione provinciale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Piazza Cavour, via le recinzioni: lungomare verso la bonifica

