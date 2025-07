Napoli verso Dimaro | le IMMAGINI della partenza degli azzurri

Il Napoli parte per raggiungere il ritiro di Dimaro, in Val di Sole: ecco le immagini della partenza di Antonio Conte e la sua squadra. Parte l’avventura del Napoli in Val di Sole. La squadra azzurra sta raggiungendo Dimaro in queste ore, dove si terrà la prima parte della lunga preparazione estiva. Questa mattina la partenza da Napoli, dove non è mancato l’entusiasmo attorno alla squadra partenopea, pronta alla una nuova annata ormai alle porte. Partenza SSC Napoli per Dimaro: il VIDEO. Il Napoli parte alla volta di Dimaro, in Val Di Sole. Così come testimoniato dalle immagini pubblicate sui canali social di Spazio Napoli, la squadra partenopea è già partita, con l’arrivo a Dimaro previsto a stretto giro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli verso Dimaro: le IMMAGINI della partenza degli azzurri

