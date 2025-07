Tour de France 2025 la tappa di domani Loudenvielle-Peyragudes | cronoscalata determinante per la generale?

Le grandi tappe montuose della seconda settimana verranno intervallate da una tredicesima frazione ugualmente impegnativa. Venerdì 18 luglio andrà infatti in scena la seconda cronometro individuale del Tour de France 2025, con partenza da Loudenvielle ed arrivo dopo soli 10,9 chilometri a Peyragudes. L’ardua prova contro il tempo sarà nuovamente decisiva per la classifica generale? PERCORSO. I 10,9 chilometri che separano Loudenvielle da Peyragudes cominciano con un tratto breve pianeggiante che farà da preludio alla scalata. Da qui infatti si inizia a salire con gli ultimi 8 chilometri ad una pendenza media del 7,9% ma con punte che toccheranno anche il 16%. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, la tappa di domani Loudenvielle-Peyragudes: cronoscalata determinante per la generale?

In questa notizia si parla di: loudenvielle - peyragudes - tour - france

TOUR DE FRANCE IL BORSINO DEI FAVORITI Eccoci all'ultimo post della vigilia, dopo un lungo avvicinamento al Tour de France. Abbiamo già analizzato i valori in campo (o meglio, sulla strada) negli articoli degli ultimi giorni, quindi, senza indugiare ult Vai su Facebook

Tour de France 2025, la tappa di domani Loudenvielle-Peyragudes: cronoscalata determinante per la generale?; 13ª tappa | Loudenvielle - Peyragudes in Diretta Streaming | DAZN IT; Tour de France: Tappa 13, Cronometro individuale Loudenvielle-Peyragudes.

Tour de France 2025: percorso, orari e dove vedere la tredicesima tappa del 18 luglio - Andiamo a scoprire il percorso, l'orario di partenza e di arrivo e dove vedere la tappa in tv e in streaming. Scrive tag24.it

Un trittico infernale al Tour de France: come sopravvive e come si alimenta la UAE di Tadej Pogacar? - Alla Grande Boucle sta arrivando un trittico infernale con due arrivi in salita e una cronometro individuale che potrebbero decidere ... Secondo eurosport.it