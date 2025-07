Controlli a tappeto in zona mercato | sequestrati 150 chili di alimenti

Gli agenti della polizia locale di Napoli hanno condotto un’azione congiunta nella zona di via Recco, in prossimitĂ del mercatino di Antignano e piazza degli Artisti, finalizzata al contrasto dell’esposizione di alimenti agli agenti atmosferici e all’occupazione abusiva di suolo pubblico. Sono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Blitz in zona movida: maxi sequestro di alimenti, nei guai un noto ristorante - Controlli straordinari nella scorsa notte per i carabinieri del Vomero che hanno setacciato le aree della movida di Napoli tra via Aniello Falcone e le zone limitrofe.

CONTROLLI ANCHE A B&B E ATTIVITA' COMMERCIALI https://www.sassarinotizie.com/2025/07/16/schiamazzi-e-musica-notturna-chiusa-discoteca-ad-alghero-controlli-amministrativi-a-tappeto/ Vai su Facebook

Controlli dei Nas: chiuse 3 attivitĂ e sequestrata una tonnellata di alimenti irregolari https://ift.tt/VvACeiI https://ift.tt/X1ovIhc Vai su X

