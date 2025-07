Raduno Napoli retroscena su Conte-De Bruyne e non solo | cosa è successo a Castel Volturno

Prime ore della nuova stagione anche per il Napoli che, tra tante novità di mercato, si prepara alla prima fase di preparazione estiva a Dimaro. Tutto pronto a Dimaro, in Val di Sole, per l’arrivo del Napoli. Il club azzurro ha praticamente iniziato la nuova stagione, con i tifosi che sono davvero entusiasti di una squadra che, guardando anche alle varie novità di calciomercato, si appresta a presentarsi alla nuova stagione sempre con più ambizione. Un piccolo assaggio Antonio Conte, che resta ben saldo al timone della compagine partenopea, lo ha avuto in questi giorni già a Castel Volturno, dove c’è stato il raduno in vista della partenza proprio per la Val Di Sole. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Raduno Napoli, retroscena su Conte-De Bruyne e non solo: cosa è successo a Castel Volturno

In questa notizia si parla di: napoli - raduno - retroscena - conte

Osimhen atteso al raduno, ma il Napoli punta alla cessione definitiva - Osimhen atteso al raduno, ma il Napoli punta alla cessione definitiva Il Napoli resta in attesa di sviluppi concreti per Victor Osimhen, rientrato dal prestito … L'articolo Osimhen atteso al raduno, ma il Napoli punta alla cessione definitiva proviene da ForzAzzurri.

Napoli, fissata la data di fine vacanze: raduno a Castel Volturno, poi tutti a Dimaro - Spunta la data del raduno al centro sportivo del Napoli per i Campioni d’Italia: poi partiranno tutti verso il Trentino, per il primo ritiro Come da qualche anno a questa parte, il Napoli svolgerà due ritiri in due luoghi differenti.

Mercato Juve, Osimhen vuole solo il Galatasaray! È pronto a disertare il raduno col Napoli: ecco cosa accadrà nelle prossime settimane - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve, Osimhen vuole solo il Galatasaray: tutti gli ultimi dettagli sul futuro dell’attaccante nigeriano.

Primo giorno di scuola per il nuovo acquisto del Napoli: KEVIN #DEBRUYNE Così il belga sul suo profilo instagram dopo il raduno a #Castelvolturno svoltosi questa mattina? #TuttoNapoli #ForzaNapoliSempre #SerieA #Conte #SscNapoli #Partenope # Vai su Facebook

Raduno Napoli, fissata la data: Conte ha una speranza. Il retroscena – Repubblica; Napoli, le promesse di De Laurentiis per convincere Conte: nuovi contatti, la risposta entro venerdì; Non s'è preso con Conte, qualche colpa la darà a sé stesso. Il retroscena.

Raduno Napoli, retroscena su Conte-De Bruyne e non solo: cosa è successo a Castel Volturno - Prime ore della nuova stagione anche per il Napoli che, tra tante novità di mercato, si prepara alla prima fase di preparazione estiva a Dimaro. Segnala informazione.it

RETROSCENA/ Conte ha seguito i suoi calciatori anche in vacanza: ecco cosa ha fatto - Anche in vacanza Antonio Conte ha voluto seguire attentamente i suoi calciatori ecco cosa ha fatto con i senatori del Napoli ... msn.com scrive