De Pierro | Pnrr risultati arriveranno nonostante gufi | abbiamo trasformato una città

Tempo di lettura: 3 minuti "Registriamo ancora una volta che la postura dell'opposizione rispetto all'esecuzione delle opere del Pnrr è quella del cieco risentimento politico-amministrativo e si traduce solo in uno smaccato tifo contro: speriamo che non ce la facciano, questo appare l'auspicio delle minoranze rispetto a questa occasione storica per la Città. Questo però significa, non esercitare la funzione di controllo amministrativo che all'opposizione spetta legittimamente, ma semplicemente speculare su un fattore, la rigida tempistica imposta dall'Ue sulla messa a terra di opere molte volte imponenti, che è oggetto di un dibattito nazionale per fortuna assai più maturo: noi dopo aver raccolto uno strepitoso primato per fondi intercettati rispetto al numero di abitanti, è questo è il prodotto della Cabina di regia ideata genialmente dal sindaco Mastella, siamo allo sprint finale per arrivare a chiudere le opere la prossima estate.

