Terni ramo di un pino crolla sulle auto in sosta

Terni, 17 luglio 2025 – Un grosso ramo di un pino si è spezzato nella notte ed è caduto sulle auto in sosta. E’ successo intorno alle 4,45 della scorsa notte a Terni, in via dei Colli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato fino alle prime luci dell'alba per rimuovere il ramo e mettere in sicurezza la zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terni, ramo di un pino crolla sulle auto in sosta

